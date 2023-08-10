درجات الحرارة غدا.. المحسوسة 35 في القاهرة والجيزة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية مساء اليوم الخميس، بيانا تفصيليا بكافة درجات الحرارة المتوقعة على البلاد، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35، السواحل الشمالية العظمى 30، والمحسوسة 33 درجة.

وتستقر درجات الحرارة غدا في جنوب سيناء العظمى عند 38 والمحسوسة 40، شمال الصعيد 36 - 38، وفي مناطق جنوب الصعيد الدرجة العظمى 41 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

ويسود طقس غدا أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد غدا نشاط للرياح على شواطئ البحر المتوسط «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد»، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كيلومترا، وارتفاع الموج 2 لـ2.5 متر، كما تنشط الريح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد «أسوان - أبو سمبل» على فترات متقطعة.

ووفق البيان، فحركة الملاحة البحرية تشهد اضطراب على خليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 70:50 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة كما يلي.

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.