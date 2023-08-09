«الأرصاد» تكشف عن موعد نهاية فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في الخريف

منذ بداية شهر أغسطس الجاري، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف الذي تعتدل به الأجواء بانخفاض درجات الحرارة حتى تقترب الأجواء الشتوية، وتحديدا بعد عدة موجات حارة صاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة شهدتها كافة الأنحاء خلال شهري يوليو وأغسطس.

موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أن نهاية فصل الصيف تكون في 21 سبتمبر المقبل ليبدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر، ويعد الخريف فصلا انتقاليا، إذ إنه ينقلنا من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى إنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ودائما يتسم النصف الأول من فصل الخريف بسمات فصل الصيف، ولكن في النصف الثاني تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حتى الوصول إلى أجواء فصل الشتاء.

توقعات حالة الطقس في فصل الخريف

وأضافت غانم أن فصل الخريف هو ربيع جمهورية مصر العربية، لأن معظم أيامه يكون هناك اعتدال في الأجواء وفي درجات الحرارة، كما أنه يتخلله تقلبات جوية، إذ أنه يعد موسم سقوط الأمطار أو السيول في بعض المناطق الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب الصعيد، كما أنه من المعتاد في هذا الفصل أن نتأثر بمنخفض السوادان الموسمي، والذي يتزامن معه وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى سقوط أمطار رعدية على سلاسل جيال البحر الأحمر أو سيناء أو جنوب البلاد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد إلى أن تلك التوقعات مناخية، اعتدنا عليها سنويا في فصل الخريف، ومن الممكن أن نشهد بعض من التطرفات المناخية نتيجة للتغير المناخي، ومع اقتراب فصل الخريف بشكل أكثر من الممكن أن يكون هناك توقعات دقيقة لفصل الخريف عام 2023.