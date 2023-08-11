درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تعلن تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك اليوم الجمعة تحسن نسبي في الأحوال الجوية شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بالرغم من التحسن النسبي في درجة الحرارة، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد..نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط على «العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد»، بسرعة رياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج بين 2 و 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

جاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة كما يلي.

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.