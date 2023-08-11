مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

لقي طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين وجميعهم من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في رصيف بالكيلو 90 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت، اليوم الجمعة، مستشفى رأس الحكمة المركزي، مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وهم: أحمد عارف صالح محمد 40 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات وجرح قطعي بالرأس، ووضعت الحالة تحت الملاحظة، وهند عبدالله أبوالعلا 35 سنة من القاهرة تعاني من كدمات وسحجات ووضعت تحت الملاحظة، ويوسف أحمد عارف سنة ونصف من القاهرة، وصول وفاة، ومالك أحمد عارف 6 سنوات من القاهرة يعاني من كدمات وسحجات، وضع تحت الملاحظة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.