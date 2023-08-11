مصرع وإصابة شقيقين في حادث تصادم بالشرقية

وقع اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل على طريق بلبيس العاشر من رمضان بالشرقية، أسفر عن مصرع وإصابة شقيقين، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس وتقديم الخدمة الطبية للمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع وإصابة شاب وشقيقه في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، باستقباله شاب يدعى «وائل ح م ع» 39 سنة، ومقيم بقرية تابعة لمركز ههيا، ومصاب بجروح وكسور، بينما وصل شقيقه جثة هامدة، ويدعى «أحمد.ح» 25 عاما، وجرى التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت هيئة الإسعاف، قد دفعت بسيارتين الى موقع الحادث لنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

رفع آثار الحادث

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، فيما طلبت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، كافة التحريات حول أسباب وقوعها، وإجراء الصفة التشريحية على الجثة ومن ثم الانتهاء من الدفن وتسليم الجثمان لذويه.