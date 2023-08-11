مرسى علم تستقبل 140 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

كشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول الطيران، استقبال مطار مرسى علم، 140 رحلة طيران قادمة من 11 دولة أوروبية، على مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من غد السبت، تقل آلاف السياح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 140 رحلة طيران

وأشار رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، بين وصول 140 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.

ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم

ومن جهته، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات الفنادق في مرسى علم، لاستقبال نحو 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على مدار الأسبوع، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطارات مرسى علم.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أكثر الرحلات وصولا إلى مطار مرسى علم، هي التشيك وإيطاليا وبولندا ألمانا، لافتًا إلى أن شواطئ مرسى علم، أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السائحين من جميع دول العالم، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وشواطئ خلابة.