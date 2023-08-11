رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الإفتاء» توضح حكم استعمال البخور والروائح في يوم الجمعة

كتب:

سهيلة هاني
03:15 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
أرشيفية

أرشيفية

يقوم بعض المسلمين في يوم الجمعة المبارك، بفتح نوافذ المنزل ووضع البخور والروائح الطيبة في ونشر المطيبات في أرجاء البيت، وورد سؤال لدرا الإفتاء المصرية حول هذا الأمر، وهل استعمال البخور والروائح الطيبة ورد في الشرع أم لا؟ ولماذا يقوم بعض الناس بذلك؟ وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

حكم استعمال البخور والروائح

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال استعمال البخور والروائح الطيبة يوم الجمعة بأنّ البخور يوم الجمعة شيء طيب والإنسان يجب أن يكون في أغلب الأحوال رائحته طيبة، والبخور من الروائح الطيبة، ولا يوجد مانع في استعمالها يوم الجمعة أو في أي يوم أخر. 

يوم الجمعة 

وأضافت الإفتاء، خلال حديثها، أن عن استعمال البخور والمطيبات وفتح النوافذ أن هذا الأمر يرجع إلى لأهل المنزل والأمر لا يحتاج إلى فتوى، ولا لكلمة حرام أو حلال، لأنّه من الأمور المباحة التي يفعلها المسلم من نفسه، ولا حرج عليه إذا لم يقوم بها، ولكن يفضل أن يستقبل أهل البيت يوم الجمعة المبارك بفعل الأمور الطيبة والحسنة. 

اقرأ المزيد:

الأزهر يحدد 5 أعمال مستحبة في يوم الجمعة.. احرص عليها

وزير الأوقاف ينشر دعاء مستحبا يوم الجمعة: اللهم خذ بأيدينا إليك

«الإفتاء» تحدد أفضل وقت لاستجابة الدعاء يوم الجمعة

تعرف على أفضل صيغة دعاء لأبي المتوفى في يوم الجمعة

ما أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. «الإفتاء» توضح
بقلم سهيلة هاني