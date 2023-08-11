«الإفتاء» توضح حكم استعمال البخور والروائح في يوم الجمعة

يقوم بعض المسلمين في يوم الجمعة المبارك، بفتح نوافذ المنزل ووضع البخور والروائح الطيبة في ونشر المطيبات في أرجاء البيت، وورد سؤال لدرا الإفتاء المصرية حول هذا الأمر، وهل استعمال البخور والروائح الطيبة ورد في الشرع أم لا؟ ولماذا يقوم بعض الناس بذلك؟ وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

حكم استعمال البخور والروائح

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال استعمال البخور والروائح الطيبة يوم الجمعة بأنّ البخور يوم الجمعة شيء طيب والإنسان يجب أن يكون في أغلب الأحوال رائحته طيبة، والبخور من الروائح الطيبة، ولا يوجد مانع في استعمالها يوم الجمعة أو في أي يوم أخر.

يوم الجمعة

وأضافت الإفتاء، خلال حديثها، أن عن استعمال البخور والمطيبات وفتح النوافذ أن هذا الأمر يرجع إلى لأهل المنزل والأمر لا يحتاج إلى فتوى، ولا لكلمة حرام أو حلال، لأنّه من الأمور المباحة التي يفعلها المسلم من نفسه، ولا حرج عليه إذا لم يقوم بها، ولكن يفضل أن يستقبل أهل البيت يوم الجمعة المبارك بفعل الأمور الطيبة والحسنة.