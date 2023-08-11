الأزهر يحدد 5 أعمال مستحبة في يوم الجمعة.. احرص عليها

يكثير المسلمون في يوم الجمعة من الطاعات والعبادات، منها الصلاة وترديد الدعاء وغيرها من الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك، استغلالا للخروج منه بأكبر قدر من الحسنات، واستبدالها بالسيئات.

وفي يوم الجمعة، نشر الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» 5 أعمال مستحبة في يوم الجمعة، يجب على كل مسلم الحرص عليها وتنفيذها للفوز بفضل هذا اليوم المبارك، إذ جاءت هذه الأعمال كالتالي:

أعمال مستحبة في يوم الجمعة

- غُسل الجمعة.

- كثرة الدعاء.

- قراءة سورة الكهف.

- كثرة الصلاة على النبي.

- التبكير إلى المسجد.

دعاء مستحب ترديده في يوم الجمعة

ومن جانبه، نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعاء يستحب ترديده في يوم الجمعة قائلا: «يا من لا تُغلَقُ أبوابه، ولا تُحجَبُ رحماتُه، هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا».

واستكمل وزير الأوقاف الدعاء عبر صفحته على «فيس بوك» قائلا: «اللهم بحق هذه الجمعة المباركة خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وعاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله أنت أهل الفضل والكرم».

ونشر الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» 8 سنن خاصة بيوم الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

- التطيب.

- لبس أحسن الثياب.

- التسوك.

- التبكير إلى المسجد.

- قراءة سورة الكهف.

- كثرة الصلاة على النبي.

- تحري ساعة الإجابة.

- الاغتسال.