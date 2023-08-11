وزير الأوقاف ينشر دعاء مستحبا يوم الجمعة: اللهم خذ بأيدينا إليك

يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من الطاعات والعبادات، من بينها ترديد الدعاء، كل فيما يحب ويرغب أو يأمل من الله أن يحقق له ما يريده، خاصة في هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم الجمعة مستجاب

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» دعاء يستحب ترديده في يوم الجمعة، قائلا: «يا من لا تُغلَقُ أبوابه، ولا تُحجَبُ رحماتُه، هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا».

وزير الأوقاف ينشر دعاء في يوم الجمعة

وتابع «جمعة» في دعاء يوم الجمعة: «اللهم بحق هذه الجمعة المباركة خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وعاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله أنت أهل الفضل والكرم».

وطالب وزير الأوقاف من متابعي صفحته والذين يقرأون الدعاء ترديد الدعاء: «قولوا آمين ونحن جميعا موقنون بالإجابة إن شاء الله».

ويستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، إذ أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».