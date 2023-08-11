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وعكة صحية تمنع خطيب المسجد الحرام من استكمال صلاة الجمعة «فيديو»

كتب:

منى سعيد
02:41 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

تعرض خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية مع بداية صلاة الجمعة اليوم، ما جعله لا يستطيع إكمال الصلاة في بدايتها، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لاستكمال الصلاة بدلا عنه.

إصابة خطيب المسجد الحرام بوعكة صحية

وخلال البث المباشر الذي نقلته قناة القرآن الكريم السعودية، فإن خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لوعكة صحية أثناء أداء صلاة الجمعة، إذ بدأ صوته يتقطع خلال قراء الفاتحة، ما دفع الشيخ السديسي إلى استكمال الصلاة عنه.

وأرجع البعض سبب الوعكة الصحية إلى ارتفاع درجات الحرارة.

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام

وكان الشيح ماهر المعيقلي تحدث خلال خطبة الجمعة عن الذرية الصالح، وأن الولد الصالح هو زينة الدنيا وسرورها وبهجتها وفرحتها، تحبه ويحبك وإذا كبر سنك عطف عليك وأعانك على أمر دينك ودنياك، موردا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرَّجلَ لتُرفَعُ درجتُه في الجنةِ فيقولُ : أنَّى هذا فيقالُ: باستغفارِ ولدِك لكَ».

وذكر أن طلب الولد الصالح يبدأ من اختيار المرأة الصالحة، مؤكدا أن صلاح الأبناء يكون بغرس التوحيد في قلوبهم ومحبة الله والخوف منه ورجاء رحمته وتعليمهم بأن الصلاة من أعظم صلاح النفس.

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