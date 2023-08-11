وعكة صحية تمنع خطيب المسجد الحرام من استكمال صلاة الجمعة «فيديو»

تعرض خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية مع بداية صلاة الجمعة اليوم، ما جعله لا يستطيع إكمال الصلاة في بدايتها، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لاستكمال الصلاة بدلا عنه.

إصابة خطيب المسجد الحرام بوعكة صحية

وخلال البث المباشر الذي نقلته قناة القرآن الكريم السعودية، فإن خطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لوعكة صحية أثناء أداء صلاة الجمعة، إذ بدأ صوته يتقطع خلال قراء الفاتحة، ما دفع الشيخ السديسي إلى استكمال الصلاة عنه.

وأرجع البعض سبب الوعكة الصحية إلى ارتفاع درجات الحرارة.

شاهد.. الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام لم يستطع إكمال صلاة الجمعة والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة#السعودية pic.twitter.com/8skUdofLQT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 11, 2023

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام

وكان الشيح ماهر المعيقلي تحدث خلال خطبة الجمعة عن الذرية الصالح، وأن الولد الصالح هو زينة الدنيا وسرورها وبهجتها وفرحتها، تحبه ويحبك وإذا كبر سنك عطف عليك وأعانك على أمر دينك ودنياك، موردا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرَّجلَ لتُرفَعُ درجتُه في الجنةِ فيقولُ : أنَّى هذا فيقالُ: باستغفارِ ولدِك لكَ».

وذكر أن طلب الولد الصالح يبدأ من اختيار المرأة الصالحة، مؤكدا أن صلاح الأبناء يكون بغرس التوحيد في قلوبهم ومحبة الله والخوف منه ورجاء رحمته وتعليمهم بأن الصلاة من أعظم صلاح النفس.