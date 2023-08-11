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مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
03:06 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
غرق شابين - أرشيفية

غرق شابين - أرشيفية

شهدت محافظة الشرقية اليوم، غرق شخصين بنطاق مركزي مشتول السوق وأبو حماد، فيما نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثمانين، وجرى التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، لحين إنهاء تصاريح الدفن والإجراءات القانونية.

مصرع شابين غرقا في الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة أبو حماد، بمصرع الشاب محمد.أ، ويبلغ من العمر 19 عامًا، غرقا في مياه ترعة الأسدية بمركز أبو حماد، بينما ورد إخطار من مركز شرطة مشتول السوق، بمصرع «السيد.ي» 19 عاما، غرقا في مياه بحر الزاوية بمشتول السوق.

انتقلت القوات الأمنية إلى مواقع الغرق في مشتول السوق وأبو حماد، وتبين مصرع شابين غرقًا في أثناء الاستحمام في الترعة، وتم الدفع بفرق الإنقاذ لانتشالهما، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل الجثمانين إلى مستشفتي بلبيس ومشتول السوق، وجرى التحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

انتداب الطب الشرعي

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وكانت جهات التحقيقات، قد أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمانين، وجارِ إنهاء تصاريح الدفن وتسليمهما لأهليهما.

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