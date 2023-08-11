تحرير 133 محضرا وغلق 24 منشأة غذائية وصناعية مخالفة في حملات بالشرقية

شنت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، حملات للتفتيش على 78 منشأة غذائية وصحية وصناعية، وأسفرت عن غلق 24 منشأة غذائية وصناعية، وتحرير 133 محضرًا.

الرقابة على المنتجات المعروضة

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، للتفتيش على 78 منشأة، منها «33 منشأة غذائية - 4 منشآت صحية – 3 محطات تموين سيارات» بمراكز الزقازيق وههيا ومدينة القنايات و حي أول وثانِ بالزقازيق، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 133 محضرا

وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضرًا، ما بين «نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية -عدم التخلص الآمن من المخلفات»، فضلاً عن إعدام 2.2 طن مواد غذائية «صلصة – جبن أبيض - شوكولاتة – مخلل – دقيق – ملح– حليب - حلويات - براميل بلاستيك» غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة لغلق 14 منشأة لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية، والإجراءات الاحترازية، كما جرى التوصية بغلق 10 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.