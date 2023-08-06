ضبط 116 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كميات من عبوات المواد الغذائية، منتهية الصلاحية، بمدينة مطوبس، وجرى التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط 116 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في مطوبس

وضبطت حملة مباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمدينة مطوبس، وبحوزته 116 عبوة مواد غذائية متنوعة، منها، «منتجات ألبان، عصائر، وتونة، وبسكويت» وغيرها، منتهية الصلاحية وبدون فواتير، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.