«حياة كريمة» تدعم الأسر المستحقة بـ«كراتين» مواد غذائية في شمال سيناء

تواصل مؤسسة حياة كريمة، جهودها في دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية في القرى والمحافظات التي تعاني نقص في الخدمات، وتوفير الخدمات والسلع الأساسية لهم، فضلًا عن تدشين المشروعات الخدمية والتنموية وتحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.

ومن بين المحافظات التي شهدت جهودًا كبيرة لمؤسسة حياة كريمة، هي شمال سيناء، آخرها توزيع كراتين المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا داخل نطاق «العريش - بئر العبد - رمانة - الشيخ زويد - نخل».

حياة كريمة في شمال سيناء

وقالت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «لأننا بقينا موجودين في كل محافظات مصر، فشمال سيناء مابقتش بعيدة علينا، وأهلنا هناك احتياجاتهم على رأسنا».

مساعدات غذائية للفئات المستحقة في شمال سيناء

وتابعت «حياة كريمة» في منشورها: «علشان كده، بدأنا توزيع كراتين المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا داخل نطاق العريش وبئر العبد ورمانة والشيخ زويد ونخل».

وتجري عملية التوزيع، عن طريق المتطوعين والمنسقين الميدانيين بجهود كبيرة في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، ولذلك وجهت مؤسسة حياة كريمة، الشكر للمتطوعين والمنسقين الميدانيين.