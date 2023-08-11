إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بمرسى مطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع مشاجرة في منطقة شارع عزاز وسط مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في المشاجرة

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، 5 مصابين نتيجة مشاجرة، وهم:

- محمد محمود حسنين 50 سنة من شارع عزاز، يعاني من اشتباه كسر باليد اليمنى والحالة متوسطة.

- عادل محمود حسنين 62 سنة من شارع عزاز، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالته متوسطة.

- محمد عادل محمود حسنين 17 سنة من شارع عزاز، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالته متوسطة.

- عمرو عادل محمود حسنين 24 سنة من شارع عزاز، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالته متوسطة.

- أحمد عادل محمود حسنين 22 سنة من شارع عزاز، يعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج ، وكدمات وسحجات متفرقه في الجسم، وحالته متوسطة.

أسباب وقوع المشاجرة

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع المشاجرة، والكشف عن ملابساتها، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.