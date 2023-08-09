إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بأوسيم

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بأوسيم بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وانتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

مشادة كلامية انتهت بمشاجرة

وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرفين طرف اول شخصان مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، طرف ثاني شخصان مصابان بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على مبالغ مالية، وألقي القبض على طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهما أمام المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات