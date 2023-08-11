«الداخلية» تضبط المتهمين في مشاجرة بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب وإحداث إصابته، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم.

بالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص، 3 سيدات ورجل، مقيمين بالقاهرة، وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث موثقا بالحبال وبه عدة إصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

اعتراف المتهمين

وبمناقشة الأخير قرر أنه نظرا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت بإستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصوله بإستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وتكبيله على النحو المُشار إليه وتصويره باستخدام هاتف محمول ضُبط بحوزة إحدى المتهمات.