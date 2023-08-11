القبض على عاطل أنهى حياة صديقه خلال مشاجرة في أكتوبر

لقي عاطل مصرعه في مشاجرة مع أحد أصدقائه في مدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد أحمد أبوبكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بوجود مشاجرة ومتوفٍ بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد السويركي وكيل مفتش أكتوبر، والقوة المرافقة له، إلى مكان البلاغ.

وفاة عاطل على يد صديقه في مشاجرة

تبين نشوب مشاجرة بين عاطل «30 عاما»، متوفى، وآخر «25 عاما»، بسبب وجود خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، وقام الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض «سكين» وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بالجيزة، إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.