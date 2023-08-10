لو مسافر تبع الشباب والرياضة.. قواعد رحلات «اعرف بلدك»

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في إطلاق العديد من الرحلات ضمن مبادرة اعرف بلدك، لتعريف الشباب على معالم بلادهم والترفيه والسفر والتنزه في المحافظات المختلفة، وأعلنت خلال الساعات الماضية إطلاق رحلات إلى الإسكندرية والغردقة.

ونعرض في السطور التالية، أبرز قواعد الاشتراك في رحلات اعرف بلدك التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قواعد الاشتراك في رحلات اعرف بلدك

وتأتي قواعد الاشتراك في رحلات اعرف بلدك، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، كما يلي:

- التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الالكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

تكون أولوية المشاركة بأسبقية الدفع.

- لا يسمح تماما باصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- لا يمكن التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- إذا تم ضبط شخص سجل بيانات غير صحيحة أو ارتكب مخالفة لتعليمات هيئة الإشراف أو ظهرت منه مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي الذي يريدون اتباعه.

- يحق للمشرف على الرحلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤولون مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.