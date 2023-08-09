«الشباب والرياضة» تطلق رحلات «اعرف بلدك» بالإسكندرية.. شوف التكلفة كام

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المدينة الشبابية بالإسكندرية تستعد لاستقبال الرحلات التي أعلنتها الوزارة من خلال مشروع «اعرف بلدك» بمبادرة صيف شبابنا خلال الفترة من 2023/8/20 إلى 2023/8/24 لشباب محافظتي الأقصر وقنا وسيتم استقبال المشاركين بالمدينة الشبابية بأبي قير.

التنفيذ من خلال الوزارة

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج رحلات «اعرف بلدك» تنظمه وزارة الشباب والرياضة وتعلن عنه بشكل مباشر على موقع الوزارة ويتم تنفيذه من خلال الوزارة فقط، وتكون الرحلات في الصيف إلى دهب وشرم الشيخ والإسكندرية وبالنسبة لشباب الإسكندرية تكون الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ والحجز لهذه الرحلات عن طريق الموقع الإلكتروني وكذلك تسديد قيمة الاشتراك يتم إلكترونيًا.

شروط الاشتراك

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن شروط رحلات «اعرف بلدك» إلى الإسكندرية

- مدة الفوج 5 أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 - 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 600 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 2023/8/24

- للاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني

- يتم التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ، وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظتي الأقصر وقنا.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.