8 نصائح من «حماية المستهلك» للمواطنين خلال الأوكازيون الصيفي

قدم جهازحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين بشأن الأوكازيون الصيفي الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، حفاظا على حقوق المستهلكين خلال العمليات الشرائية لأي منتجات مقر عليها تخفيضات الأوكازيون الصيفي.

نصائج جهاز حماية المستهلك

وشملت النصائح التي قدمها جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي، الآتي:

- التأكد من طبيعة السلعة، وفحص صفاتها.

- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج بالنسبة للسلع الغذائية لمعرفة مدة صلاحيتها.

- الاطلاع على السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

- الامتناع عن الشراء دون الحصول على فاتورة لضمان حق المستهلك حال وجود أية شكوى من السلعة أو المنتج.

- التأكد من تطبيق المحل لتعليمات سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- التأني خلال عملية الشراء خاصة في شراء السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

- الشراء من متاجر ومنصات موثوقة حال الرغبة من الشراء إلكترونيا.

- عدم الانسياق وراء عروض التخفيضات الكبيرة والمبالغ فيها لأنها في الأصل تكون تخفضات وهمية وغير حقيقية.