تعليمات مهمة من «حماية المستهلك» للمحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي

انطلقت فعاليات فترة الأوكازيون الصيفي، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث شارك نحو 500 محل تجاري حتى الآن في الأوكازيون، ويُتوقع وصول عدد المحلات التجارية لـ4000 خلال الأيام المقبلة.

تعليمات حماية المستهلك للمحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي

وفي ظل اهتمام شريحة كبيرة بمواعيد الأوكازيون الصيفي، لمتابعة التخفيضات التي تشهدها أسعار السلع من ملابس وأجهزة منزلية وسلع مختلفة، حرص جهاز حماية المستهلك فى توجيه عدد من التعليمات والإرشادت خلال فترة الأكازيون، للتجار والمولات والمحالات التجارية المختلفة المشاركة بأكازيون هذا الموسم، حتى لا يتعرضون للغرمات أو المساءلة القانونية.

- على المحالات بالأوكازيون، الالتزام بالقانون من خلال تقديم عروض جدية للمستهلكين.

- الالتزام بتوضيح الأسعار الخاصة على المنتجات قبل وبعد الأكازيون.

- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال.

- الالتزام بإصدار فاتورة للمنتج، على أن تحدد تاريخ البيع.

- يجب أن تضم الفواتيراسم الشركة والعنوان، وبيانات البطاقة الضريبية، وورقم السجل التجاري للمحل، طبقاً لقانون حماية المستهلك.

تخفيضات الأوكازيون الصيفي تصل لـ70%

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين في منشور صادر عنها، أنّ نسب التخفيضات خلال الأوكازيون تتراوح بين 50 إلى 70%، والأوكازيون مستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.