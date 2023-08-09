«حماية المستهلك» يحذر محال الأوكازيون الصيفي 2023 من التخفيضات الوهمية

تنتشر على مستوى المحافظات، حملات وفرق ضبطية قضائية من جهاز حماية المستهلك ومفتشي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثالث على التوالي، تزامنا مع انطلاق فترة الأوكازيون الصيفي 2023 يوم الاثنين الماضي، لتقديم عروضا وتخفيضات على كافة السلع والمنتجات المعروضة في المحال التجارية، والتي تستمر لمدة شهرا كاملا مدة تخفيضات الصيف، وفقا لقرار وزارة التموين.

تخفيضات وهمية في الأوكازيون الصيفي

وحذر جهاز حماية المستهلك، المحال التجارية من الإعلان عن العروض والتخفيضات الوهمية خلال فترة الأوكازيون الصيفي بهدف تحقيق مبيعات بالمخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقال المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز، إن التخفيضات الوهمية تعتبر قضية غش تجاري وإعلان مضلل وعقوبتها توقيع غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه غرامة.

تعليمات مشددة للمحال التجارية

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح لـ«الوطن» أنه إجباريا على المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الصيفي أن تكون متبعة التعليمات التالي:

- الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين التابع له المحل في نطاق محافظته.

- إعلان سعرين على كل سلعة قبل وبعد التخفيض.

- تسليم المشتري فاتورة شرائية مدون عليها أحقية استبدال واسترجاع السلعة خلال مدة 14 يوما إذا كانت على حالتها أو شابهها عيب تصنيع.