«بيطري الشرقية» تستقبل لجان مبادرة «100 يوم صحة» للكشف على العاملين

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية استقبلت اللجان القائمة بمبادرة «100 يوم صحة» تحت شعار «انزل واكشف واطمن» داخل ديوان عام المديرية.

الكشف الطبي على العاملين بالمديرية

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة، تستهدف توقيع الكشف الطبي على العاملين بالمديرية بالمجان، وتقديم خدمات مبادارات الصحة العامة بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل «السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي»، وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل «التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة»، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية «رئة - قولون- عنق الرحم - أورام الثدي للسيدات».

تستهدف المبادرة التوعية والتثقيف الصحي

ولفت مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنّ المبادرة تستهدف تكثيف التوعية والتثقيف الصحي بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم الخدمة للمنتفعين بها، وذلك بناءً على التعاون المشترك بين مديرية الصحة والطب البيطري.

وأشاد مدير المديرية، بالدور الفعال للمبادرات الرئاسية، وأن مبادرة «100 يوم صحة» تعد خطوة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية للعاملين، لأنها تتضمن خدمات طبية وصحية يحتاجها المواطن، مشيرًا إلى أنّ هذه المبادرة تستهدف رفع التوعية الصحية، وتعد خطوة إيجابية مهمة استكمالا لجهود الدولة لدعم الرعاية الصحية، ورفع المعاناة عن أكبر قدر ممكن من العاملين.