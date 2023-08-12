ماذا تحتاج لإثبات جرائم منصات التواصل الاجتماعي؟.. «قانوني» يشرح الأدلة

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة تحرير محضر أمام مباحث الانترنت إلكترونيًا، عبر رابط محدد من الوزارة حتى تتولى أجهزة الأمن فحص وتحليل المعلومات، والتصدي لتلك الجريمة، عن طريق ضبط المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة.

أدلة تثبت تهمة جريمة منصات التواصل الاجتماعي

وفق حديث الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن تحرير المحضر أمام مباحث الإنترنت، يجب أن يكون مدعوم بالأدلة، مثل كلمات تتضمن عبارات سب وقذف يحاسب عليها القانون، أو استخدام الصور الخاصة في النشر السييء، والتشهير بصاحب الصورة أو صاحبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف سيد أحمد لـ«الوطن»، أن أجهزة الأمن وتحديدًا مباحث الانترنت، تتصدى لهذه الجريمة بسرعة كبيرة، بعد تحرير المحضر أمام مباحث الإنترنت، وتحدد المتهم، وتلقي القبض عليه، وتقدمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه عما اقترفته يداه من جرم بحق ضحاياه، وذلك بعد التأكد من الأدلة.

خطوات تحرير محضر أونلاين

حددت وزارة الداخلية، خطوات تحرير محضر أونلاين أمام مباحث الإنترنت، عبر رابط محدد من وزارة الداخلية، وفق هذه الشروط وهي كالتالي:

- الدخول إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من هنـــــــــا

- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

- اختيار «إنشاء حساب جديد»، وإدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

- الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر الرابط الإلكتروني

- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

معلومات عن جرائم الانترنت

- تعد الجرائم الإلكترونية من الأشياء الحديثة التي يتعرض لها بعض المواطنين من خلال الإنترنت، نظرًا للاستخدام المفرط والهائل للإنترنت ونشر الخصوصيات ومشاركتها بين الناس.

- تعرضت بعض الفتيات إلى الابتزاز عن طريق الحصول على تلك الصور والتلاعب فيها والتهديد بإعادة نشرها مرة أخرة.

- يكون هدف المبتز أو الجاني الحصول على مقابل مادي لعدم النشر أو مقابل معنوي أو غرض غير أخلاقي.