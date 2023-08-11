«صحة دمياط»: الكشف على 906 مواطنين في قافلة طبية مجانية بـ«كفر البطيخ»

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية بقرية أبو الفتوح بمركز كفر البطيخ، التي استمرت لمدة يومين، ضمن خطة القوافل الطبية خلال شهر أغسطس الجاري، التي جرى إعلانها بالمواعيد وأسماء القرى على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط عبر «فيس بوك»، وشملت القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

906 مستفيدين من القافلة

واستقبلت القافلة، 906 مواطنين، الذين قد تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان في القرية، جاء ذلك ضمن التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، من مديرية الصحة، حول أبرز نتائج القافلة الطبية التي أطلقت على مدار يومي أول أمس وأمس، بقرية أبو الفتوح بمركز كفر البطيخ، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

تحويل 12 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج

وتلقى 906 مواطنين خدمات الكشف والعلاج بالمجان، كما جرى تحويل 12 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إجراء 337 تحليلا معمليا، وفحص 60 حالة بالأشعة، و23 حالة أخرى بالسونار، وذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن تلك القوافل التي تُنفذ أسبوعيًا بالقرى، تستهدف وصول الخدمات الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.