«صحة دمياط» تصدر 16 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ19 مليون جنيه

أصدرت إدارة نفقة الدولة بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوي، 16 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بحصيلة 19 مليون جنيه، في الربع الأول من عام 2022.

قرارات عديدة على نفقة الدولة

وأكد بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، أنّ القرارات شملت علاجًا دوائيًا خارجيًا تخصصات «أمراض باطنة، وأمراض مناعية، وأمراض نفسية وعصبية، وأمراض صدرية، وأمراض أوعية دموية، وأمراض كلى»، قرارات فيروسات كبدية، قرارات علاج داخلي «حالات استسقاء وغيره»، قرارات عمليات جراحية، قرارات رعاية مركزة، إضافة إلى 200 حالة مناظرة لحالات مرضي القلب والأمراض المناعية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

فحص 150 شكوى

وأكد بيان فحص 150 شكوى متعلقة بعلاج المرضى على نفقة الدولة وحلها، وذلك بالتعاون مع فرق العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم محدودي الدخل، وتوفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين.

كانت مديرية الصحة في دمياط، نظمت قافلة طبية، على مدار يومين، في عزبة البنك التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، ضمن مبادرة «حياة كريمة»؛ لتقديم خدمات طبية للمواطنين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.