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سعر الدرھم الإماراتي اليوم 11-8-2023 فى البنوك المصریة

كتب:

محمد متولي
03:31 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
الدرھم الإماراتي

الدرھم الإماراتي

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 11-8-2023، وفقا لآخر تحديث للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، حيث سجل داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية ليسجل 8.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.42 جنيه.

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