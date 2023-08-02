سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-8-2023

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك المصرية، إذ سجل الدرهم 3.39 جنيه بالنسبة للشراء، داخل البنك المركزي المصري، و8.43 جنيه سعر البيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 داخل بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في بنك البركة 8.28 جنيه للشراء، و8.43 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي الأربعاء 2-8-2023 في بنك الإسكندرية، و8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه بالنسبة للبيع.