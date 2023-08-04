تراجع مؤشر الدولار عالميا.. واستقرار سعر الصرف في مصر

تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون 102.4 نقطة اليوم الجمعة، متراجعًا للجلسة الثانية على التوالي حيث يستعد المستثمرون لتقرير الوظائف الشهري الرئيسي الذي قد يؤثر على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت أن مطالبات البطالة الأمريكية ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر وارتفعت طلبات المصانع بأكبر قدر في عامين ونصف في يونيو، بينما تباطأ نمو قطاع الخدمات في يوليو.

الدولار في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

ووفقا لما ذكره موقع «تريندينج إيكونومي»، فإن من المتوقع أن يحقق الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي حيث دعمت العملة الاقتصادية القوية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية العملة، كما أدى خفض التصنيف الائتماني الأمريكي مؤخرًا إلى إثارة المخاوف بشأن التوقعات المالية، مما أدى إلى التوجه نحو الدولار كملاذ آمن.

سعر الدولار في مصر اليوم

وشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا وذلك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع.

تثبيت سعر الصرف

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.