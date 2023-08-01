يبلغ سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء في البنوك 3.39 جنيه بالنسبة للشراء، داخل البنك المركزي المصري، فيما يسجل سعر البيع 8.43 جنيه، وذلك بحسب ما جرى إعلانه عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، والبيع 8.40 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة 8.28 جنيه للشراء، و8.43 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، والذي يسجل 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في ميد بنك 8.28 جنيه للشراء، و8.44 جنيه للبيع.