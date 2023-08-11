التشكيل النهائي لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية.. 7 أعضاء جدد

اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.

7 أعضاء جدد في مجلس الغرفة التجارية بالقليوبية

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء، وهم جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.

انتخاب هيئات مكاتب للغرف التجارية بالمحافظات

كما أصدر الوزير قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية في المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023، كما يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

يذكر أن الغرفة التجارية تسعى من خلال خطوات جادة وقوية لتفعيل خدمات جديدة من شأنها التوجه بقوة نحو التحول الرقمي في إطار دعم منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي خدمات واستطاعت الغرفة هيكلة خدماتها لتجعلها رقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي منها خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، مما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير