لتجنب سحب العداد.. ماذا تفعل حال تراكم فواتير الكهرباء؟

أتاحت شركات توزيع الكهرباء، تقسيط مديونية فواتير الاستهلاك، بعد ملاحظة أن العديد من الأشخاص، تتراكم فواتير الكهرباء عليهم، ما يعرضهم للمسؤولية والغرامة، ويصل الأمر إلى سحب العداد.

وتقدم الشركة القابضة للكهرباء، تسهيلات على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تراكمت عليهم قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية، ولم يتمكنوا من سدادها.

كيفية تقسيط مديونيات الكهرباء المتراكمة

وعلى الراغبين في إسقاط فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، يمكن تقسيط مديونية الكهرباء على 12 شهرًا، أو 24 شهرًا.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل الذي تراكمت عليه فواتير الكهرباء.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات به، بالإضافة إلى استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- فاتورة كهرباء بشرط أن تكون حديثة.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى بمدة تصل إلى 24 شهرًا.