الانتهاء من مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2023

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن انتهاء شركات توزيع الكهرباء اليوم على مستوى جميع المحافظات من مراجعة قراءات كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها الكشّافون لاستبعاد القراءات الشاذة؛ لبدء عملية طباعة إيصالات فواتير الاستهلاك للمشتركين عن شهر يونيو 2023 غدًا، لإصدار فاتورة كهرباء تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون أخطاء، وفقًا لتعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تبدأ إجراءاتها من استلام كشوف قراءات العدادات من الكشافين وحتى الانتهاء من طباعة الإيصالات.

سداد القيمة الفعلية لفاتورة استهلاك الكهرباء يونيو 2023

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنّه في حال اكتشاف المشترك وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتمّ اللجوء إلى تقديم شكوى من خلال التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل إقامته، وتسجيل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد ليتمّ تصحيح الخطأ، وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

خطوات إرسال شكوى فواتير استهلاك شهر يونيو 2023

وأشار المصدر إلى أنّ المشترك يمكنه تقديم الشكاوي الخاصة بفواتير الاستهلاك عن شهر يونيو 2023 إلى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها، لافتا إلى أنّه في حالة عدم حل الشكوى المقدمة عليه أن يتقدم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

آلية تلقي جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المشتركين

وقال المصدر إنّ هناك آليات يمكن للمشترك تقديم شكواه لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال اتباع الآتي:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).