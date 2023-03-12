«الكهرباء» تكشف عن 4 إجراءات لإصدار فاتورة شهرية صحيحة.. اطمن

كشف قسم القراءات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الإجراءات التي تقوم باتباعها فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء لإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بعد المراجعة ودون أخطاء لتعبر عن الاستهلاك الحقيقي.

إجراءات شركات الكهرباء لإصدار فاتورة صحيحة

وحدد قسم القراءات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر المنشور 4 إجراءات تتم في فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء تجعل المشترك يطمئن من إصدار فاتورة الاستهلاك صحيحة كالتالي:

- يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العالية بيتم بحثها وتشريحها.

- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

- يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعدما يتم حساب القراءة عن (30 يوما ) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.

رسوم خدمة العملاء

وأشار إلى أن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذي يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للقطاع المنزلي مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد يتم حسابها كالتالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

- المقروء صفر (9 جنيهات).