خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة «أون لاين».. رمضان 2023

تجنب زيارة المصالح الحكومية خلال ساعات الصيام أمر غاية في الأهمية لدى قطاع كبير من المواطنين الذين يجدون صعوبة في التحرك أثناء الصيام خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن بين الخدمات التي لا غنى عن معرفتها هي خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة «أون لاين» في رمضان 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ لحظة بلحظة، نوضح في التقرير التالي خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة «أون لاين» في رمضان 2023.

خطوات دفع فواتير الكهرباء المتراكمة «أون لاين» في رمضان 2023

وبحسب الشركة القابضة للكهرباء، فإن هناك عدة طرق مختلفة لتسديد الفواتير الشهرية للكهرباء تسهيلًا على المواطنين في إطار خطة التحول الرقمي التي عممتها الحكومة المصرية، مشيرة لخطوات دفع فواتيرالكهرباء المتراكمة «أون لاين» في رمضان 2023 وهي:

تستطيع من المنزل أو العمل أن تبدأ إجراءات دفع فاتورة الكهرباء بالدخول على الموقع الخاص بالشركة القابضة للكهرباء، ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الكهرباء، وكتابة البيانات، وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن.

الخطوة تالية يقوم المواطن بإدخال رقم كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية، إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء، اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير، تظهر قيمة الفاتورة.

يذكر أن «القابضة للكهرباء» أتاحت إمكانية سداد الفواتير من خلال مراكز الدفع الفوري السريع، والمتمثلة في «مكاتب البريد - فوري-مصاري - Bee سداد - أمان - وقتي - ممكن- تمام - ضامن – البنك الزراعي».