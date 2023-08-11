توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط في مدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وتكون سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيمة تتراوح بين مترين و2.5 متر.

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 3 متر، لافتة إلى أن هناك نشاط في الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 12 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 14 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 41 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.