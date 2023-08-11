عاجل.. موعد تحسن الطقس في مصر.. وتوضح موقف الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية وسيستمر معنا على مدار عدة أيام مقبلة، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

امتداد مرتفع العروض الوسطى

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: «نتأثر أيضا بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلا هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل هوائية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها مقارنة بالكتل التي كانت تؤثر علينا في الأيام الماضية».

عدة عوامل تساعد على إحساسنا بعدم ارتفاع نسب الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك عدة عوامل تساعد على إحساسنا بعدم ارتفاع نسب الرطوبة مثل المنخفض الجوي ونشاط الرياح، لافتةً إلى أنّ قيمة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة مئوية، و35 درجة مئوية كقيمة محسوسة، وأغلب المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وسيكون متوسط قيم الحرارة في السواحل الشمالية 30 درجة في الظل.