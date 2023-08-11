حالة الطقس اليوم 11-8-2023.. ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا، بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35، السواحل الشمالية العظمى 30، والمحسوسة 33 درجة.

ومن المتوقع وفق بيان حالة الطقس اليوم، أن تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، زيادة نسبة الرطوبة في الجو بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد «أسوان - أبو سمبل».

كما تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط «العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد»، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كيلومترا، وارتفاع الموج 2 لـ2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

جاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة كما يلي.

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.