«المرشدين السياحيين»: أغلب حجوزات الموسم الشتوي من سياح أوروبيين

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن هناك زيادة كبيرة في معدلات الطلب على زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية (القاهرة - الجيزة - الأقصر -أسوان) بداية من شهر سبتمبر 2023، لافتا إلى أن غالبية الحجوزات، التي تلقتها فنادق تلك المدن، من السياح الأوربيين، مع وجود طلب أيضا من سياح دول جنوب شرق أسيا وأمريكا.

حجوزات الفنادق العائمة

وأضاف لـ«الوطن»، أن العديد من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تلقت حجوزات كبيرة بداية من الشهر المقبل، وحتى نهاية فصل الشتاء المقبل، مشيرا إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها المدن الأثرية والثقافية المصرية، مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، خلال النصف الأول من العام الحالي كانت جيدة للغاية وأعلى من نظيرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى انتعاش عمل المرشدين السياحيين وقلل من نسب البطالة فيما بينهم.

درجات الحرارة حاليا بالأقصر وأسوان

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 أدى إلى تراجع أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان بصورة طفيفة، إلا أن هذا التراجع سيكون مؤقتا، حيث ستبدأ الأعداد في الزيادة بداية من الشهر المقبل.