«السياحة والمصايف»: شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في «الويك إند»

أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ الإقبال يتزايد باستمرار على شواطئ الإسكندرية من جميع المحافظات، لما تتمتع به عروس البحر المتوسط، من طقس ممتاز بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية، مما دعا الأهالي إلى اللجوء للمدينة الساحلية من أجل التمتع بجوها الساحر وأسعارها المنخفضة، مقارنة بمصايف أخرى كثيرة، فضلًا عن توفر كل احتياجات المصطافين.

انتشار مفتشي الشواطئ

وأوضح عبد الرازق، أنّ الإقبال الكبير على الشواطئ يقابله انتشار مكثف من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف منذ الصباح الباكر، للعمل على حل أي مشكلات تطرأ أو تواجه أي مصطاف، علمًا بأن أرقام الشكاوى مثبتة على مداخل جميع شواطئ الإسكندرية، ولا يُسمح مطلقاً باستغلال المصطافين من رواد الشواطئ أو فرض إتاوات أو إكراميات عليهم، إذ تشمل تذكرة الدخول جميع الخدمات على الشاطئ.

رفع الرايات الحمراء اليوم

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي، رُفعت عليها الرايات الحمراء اليوم، نظرًا لارتفاع الأمواج بها، أما شواطئ شرق الإسكندرية فبعضها رفعت الرايات الصفراء، تلك التي اكتمل بها حاجز الأمواج، فقد رفعت الرايات الخضراء ووصلت نسبة الإشغال بها 100%، مع تواجد منظومة الإنقاذ والمسعفين، ومنع نزول البدالات لمياه البحر، واستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة.