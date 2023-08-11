«مراقبة الأغذية» بالدقهلية توصي بغلق 89 منشأة تعمل دون ترخيص

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بشن حملات تفتيشية على 520 منشأة غذائية في مختلف الأماكن بالمحافظة، وتبين أن 89 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأوضح أن الحملات التي قامت بها مراقبة الأغذية في محافظة الدقهلية جاءت بهدف تنفيذ التعليمات بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير 219 محضرا بالمخالفات الغذائية

و أوضح أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 219 محضرا وسحب 90 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 2932 كيلو أغذية متنوعة و335 عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

استمرار الحملات المرورية بالدقهلية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات وفقا للخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والوقوف أمام كل من يفكر التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين، ولحماية المواطنين من التعرض لأي خطر على صحتهم.