إصابة طفلة صدمها «توك توك» في سنورس بالفيوم

أصيبت طفلة في العقد الأول من العمر، باشتباه نزيف في المخ وإصابات متعددة أخرى، صدمها «توك توك» حين كانت تلهو أمام منزل أسرتها، في دائرة مركز سنورس بالفيوم، وجرى نقلها للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم الاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث دهس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بإصابة طفلة بإصابات خطيرة جراء تعرضها لحادث دهس، أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز سنورس.

إصابة طفلة بإصابات خطيرة

وأسفر الحادث عن إصابة تقى أحمد فرج الله، 5 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات واشتباه كسور بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها بحسب إصاباتها.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على سائق التوك توك المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.