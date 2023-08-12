أسعار المصايف بالإسماعيلية قبل انطلاق مهرجان المانجو.. تبدأ من 20 جنيها

تشهد محافظة الإسماعيلية خلال الأسبوع الجاري إعلان حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع بدء الاستعداد لانطلاق فعاليات مهرجان المانجو، والمقرر انطلاقه يومي 18 و19 أغسطس الجاري، في شوارع المحافظة.

أسعار أندية الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، عن أماكن وأسعار أندية المحافظة خلال فصل الصيف في الفترة الحالية، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالًا بالتزامن مع مهرجان المانجو، وتشمل أسعار قضاء اليوم الواحد وأسعار الشاليهات في بعض الأماكن.

وتضمنت شواطئ وأندية الاسماعيلية شاطئ وشاليهات الفيروز على طريق البلاجات أمام نادي الواحة بسعر تذكرة دخول 50 جنيها في جميع أيام الأسبوع، و20 جنيها بعد الساعة 4 مساءً، و50 جنيها لشاطئ وشاليهات الملاحة بجوار نادي الأسرة، و20 جنيها بعد الساعة 4 مساء، و20 جنيها لشاطئ وشاليهات «التعاون» بآخر طريق البلاجات بمنطقة التعاون.

كما تضمنت الأسعار 80 جنيها لشاطئ «الدنفاة» بمنطقة نمرة 6، بجوار معدية نمرة 6، يومي الخميس والجمعة، و60 جنيها لباقي الأيام، و50 جنيها لشاطئ الأسرة «الفرنساوي» أمام سوق السمك الجديد طوال أيام الأسبوع، و25 جنيها بعد الساعة 3 مساءً.

أما رسوم دخول قرية 25 يناير، أمام نادي الواحة، فهي 150 جنيها، وبحجز مسبق بيومين على الأقلن عدا يومي الخميس والجمعة بدون شاليه شامل حمام الشاطئ وحمام السباحة.

أسعار القرى السياحية

وتضمنت أسعار القرى السياحية في الإسماعيلية 75 جنيها لقرية «سبورت»، المطلة على قناة السويس مباشرة، وذلك طوال الأسبوع عدا أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات، حيث تسجل 100 جنيه للأفراد، وللأطفال تحت 6 سنوات 50 جنيها، وفوق 6 سنوات يعامل الطفل كفرد كامل.

وأعلنت القرية مواعيد القرية من 10 صباحا حتى 6 مساءً، شاملة الدخول ونزول حمام السباحة، مع وجود عرضين للغرف خمس أفراد بغرفة وخمس وجبات غداء بـ 1300 جنيه، وخمس أفراد وغرفه بدون غداء مقابل 750 جنيها.

كما تضمنت الأسعار منتجع 73 «أكوا بارك» في آخر طريق البلاجات في الفترة الأولى من 9 صباحا إلى 2 مساء، والفترة الثانية من 4 مساء إلى 10 مساء، تشمل التواجد على الشاطئ مقابل 25 جنيها بدون طلبات و«كيدز إيريا» 25 جنيها للطفل طول فترة التواجد بحد أدنى للطلب داخل الكافيه أو المطعم 75 جنيها للفرد.