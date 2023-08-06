منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية: فرصة مميزة للترفيه والتصدير

قال أحمد شجيع، منسق مهرجان المانجو في الإسماعيلية، إن المهرجان هذا العام يتيح فرصة كبيرة للمزارعين لتصدير هذا المحصول خارج مصر.

وأضاف «شجيع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المهرجان يشمل تنظيم يوم كامل كملتقى تصديري، تشارك به عدد من شركات التصدير، لفتح خطوط مع المزارعين في محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى وجود رغبة كبيرة منهم في التسويق للمنتج خارج مصر، سواء للدول العربية أو الأوروبية.

وقال منسق مهرجان المانجو، إن المهرجان فرصة لكل مزارعي المانجو للتصدير، مشيراً إلى أنهم بالفعل تواصلو مع أكبر المزارع في المحافظة للتواجد خلال الملتقى.

حضور خارجي كبير في المهرجان

وقال «شجيع»، إن مهرجان المانجو في نسخته هذا العام سيشهد حضورا كبيرا لممثلي السفارات والملحقين التجاريين، لاهتمامهم الكبير بمحصول المانجو في الإسماعيلية والتسويق له.

وأضاف «الهدف الأساسي من المهرجان هذا العام إلى جانب الترفيه عن المواطنين والاحتفال بالموسم، هو فتح الأسواق الجديدة للاستفادة بجودة المانجو في الإسماعيلية بغزو الدول العربية والأجنبية».

منافذ لبيع المانجو بسعر الجملة خلال المهرجان

وأعلن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة عن إقامة العديد من شوادر المانجو في شوارع الإسماعيلية، وفي المراكز والمدن، بالتعاون مع رابطة مزارعي المانجو لتوفير المحصول بأسعار الجملة للجمهور.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تحديد مكان داخل كل مركز ومدينة في محافظة الإسماعيلية، تشمل مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز الإسماعيلية وتوفير محصول المانجو بسعر الجملة.