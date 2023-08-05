سعر المانجو اليوم السبت 5 أغسطس 2023 في سوق العبور

ثبات ملحوظ سجلته جميع أنواع الفاكهة في سوق العبور، ومن بينها أسعار المانجو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس حيث ذروة الموسم الصيفي والتي يتنافس التجار على عرضها داخل سوق الجملة بكميات كبيرة ساهمت في خفض سعرها مقارنتًا بالعوام السابقة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار المانجو اليوم السبت في سوق العبور، وفقًا للأسعار المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للسوق الأشهر في القاهرة الكبرى.

أسعار المانجو اليوم السبت

وسجلت أسعار المانجو اليوم في سوق العبور بالكيلو كالتالي:

سعر كيلو مانجو عويس من سعر: 20 إلى سعر: 30 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو هندي من سعر: 15 الى سعر : 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تيمور من سعر: 15 إلى سعر : 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو زبدية من سعر: 14 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو بلدي من سعر: 9 الى سعر : 15 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فونس من سعر: 15 الى سعر : 23 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فص

سعر كيلو مانجو فص من سعر: 30 الى سعر : 60 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو دبشه من سعر: 14 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو صديقة من سعر: 15 الى سعر : 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو جولك من سعر: 15 الى سعر : 21 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو سكرى من سعر: 15 الى سعر : 23 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو بيض العجل من سعر : 14 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو سنارة من سعر : 14 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فجر كلان من سعر : 12 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تومي من سعر : 12 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو كيت من سعر : 12 الى سعر : 20 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو كنت من سعر : 12 الى سعر : 20 جنيهًا.