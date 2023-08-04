أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الجمعة.. «الصديقة» بـ15جنيها

شهدت أسعار المانجو اليوم الجمعة، في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، ويعد الأخير من أكبر أسواق الجملة في مصر بالنسبة للخضار والفاكهة، ويكثر الطلب على المنتجات المصرية من الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية والعالمية، نظرا لجودتها العالية.

أسعارالمانجو اليوم في مصر

واستقرت أسعار المانجو اليوم الجمعة، في مصر بسوق العبور بشكل ملحوظ؛ إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة، دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار المانجو اليوم بسوق العبور، استقرارا؛ حيث يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 و23 جنيها، وسعر كيلو المانجو العويس ما بين 20 و30 جنيها، والمانجو الزبدية ما بين 14 و20 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 و21 جنيها، وسعر كيلو المانجو التيمور بين 15 و21 جنيها، وسعر كيلو مانجو فونس ما بين 15 و23 جنيها، وسعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 و60 جنيها، وسعر كيلو المانجو البلدي ما بين 9 و15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل ما بين 14 و20 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

ويتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة ما بين 15 و21 جنيها، وسعر كيلو المانجو دبشة ما بين 14 و20 جنيها، وسعر كيلو المانجو جولك ما بين 15 و21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو سنارة ما بين 14 و20 جنيها، وسعر كيلو المانجو تومي ما بين 12 و20 جنيها.