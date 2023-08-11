الأهالي يعثرون على سيدة متوفاة في منزلها بالوادي الجديد

عثر أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها، وتم إبلاغ قوات الأمن ونقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

إخطار أمني بالعثور على السيدة

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطار من إدارة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من أهالي منطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة يفيد العثور على جثة سيدة داخل منزلها، وجار نقلها إلى مستشفي الخارجة التخصصي لإجراء اللازم.

وصول السيدة إلى مشرحة المستشفى

وبالبحث والتحري تبين مصرع «وفاء.ح.ع»، 35 عامًا، تقيم بمنطقة حي السبط الشرقي في مدينة الخارجة، وتكثف جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفاة داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الواقعة.