رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأهالي يعثرون على سيدة متوفاة في منزلها بالوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
04:50 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

عثر أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها، وتم إبلاغ قوات الأمن ونقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 

إخطار أمني بالعثور على السيدة

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطار من إدارة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من أهالي منطقة حي السبط الشرقي بمدينة الخارجة يفيد العثور على جثة سيدة داخل منزلها، وجار نقلها إلى مستشفي الخارجة التخصصي لإجراء اللازم. 

وصول السيدة إلى مشرحة المستشفى

وبالبحث والتحري تبين مصرع «وفاء.ح.ع»، 35 عامًا، تقيم بمنطقة حي السبط الشرقي في مدينة الخارجة، وتكثف جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة المتوفاة داخل المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتكليف البحث الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الواقعة.

اقرأ المزيد:

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار الصعيد في قنا

مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسا أسفل عجلات القطار في البحيرة

مصرع سيدة سقطت من الدور الرابع بإحدى العمارات في العريش

مصرع سيدة في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية
بقلم هدير محمود