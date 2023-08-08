مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسا أسفل عجلات القطار في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار داخل محطة قطار كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع ربة منزل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة سيدة بعدما صدمها قطار داخل محطة كفر الدوار وحرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة سيدة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر تقريباً، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف عليها من قبل الأهلية، وجار المتابعة للوقوف على ملابسات الواقعة.