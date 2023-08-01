مصرع سيدة سقطت من الدور الرابع بإحدى العمارات في العريش

توفيت سيدة إثر سقوطها من الدور الرابع بإحدى العمارات السكنية بوسط مدينة العريش، وجرى نقلها إلى مستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش العام، إن سيدة وصلت متوفية إلى المستشفى نتيجة إصابتها بإصابات بالغة تعرضت لها، جراء سقوطها من إحدى العمارات السكنية بالعريش.

إخطار بوفاة سيدة

وكانت الأجهزة الأجهزة الأمنية في شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوفاة السيدة رضا سالم هندي، 55 سنة، إثر إصابتها بكسر بالجمجمة والذراع الأيمن، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في العمارة السكنية التي تقطن بها، في حي الريسة شرق مدينة العريش.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام، وجار تحرير محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، ومعرفة الأسباب الحقيقية للسقوط.